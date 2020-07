| Buchtipp

Dass Politiker nicht immer kompliziert rüberkommen müssen zeigt Peter Tauber in seinem sehr persönlich gehaltenen Buch "Du musst kein Held sein". Mit etwas Glück können Sie ein Exemplar gewinnen.

Peter Tauber hat eine steile politische Karriere hinter sich. Als bis dato jüngster Generalsekretär der CDU führte er die Partei an der Seite von Angela Merkel während der Flüchtlingskrise durch eine der schwierigsten Phasen ihrer Geschichte. Als ihn eine schwere Darmerkrankung aus der Bahn wirft und sein Leben nur durch eine Notoperation gerettet werden kann, muss Peter Tauber sich plötzlich Fragen stellen, die er lange ignoriert hat: Was treibt mich eigentlich an, immer bis an meine Grenzen und auch darüber hinaus zu gehen? Was wäre, wenn heute mein letzter Tag wäre – was bleibt?

Darüber schreibt er in einem sehr persönlichen Buch und kommt zu der Erkenntnis "Du musst kein Held sein!". prisma-Chefredakeur Stephan Braun hat das Buch gelesen und es in seinem Videoblog "Braun und das Buch" vorgestellt. "Das Buch zeigt, dass ein Politiker auch nur ein Mensch ist", sagt er.

"Du musst kein Held sein" von Peter Tauber

Verlag: bene!

Erscheinungstermin: 02.03.2020

224 Seiten

ISBN: 978-3-96340-112-1

prisma verlost 5x1 Exemplare des Buches. Einfach bis zum 16. Juli 2020 das Formular unten ausfüllen und auf "Absenden" klicken*. Viel Glück!

