80 Jahre „Holiday on Ice“

prisma und LANXESS Arena verlosen zweimal je vier Tickets für die „Holiday on Ice“- Show „No Limits“ in der Kölner Lanxess Arena.

Zu "Holiday on Ice"

Holiday on Ice“ steht für eine Show der Extraklasse auf und über dem Eis. In diesem Jahr wird der 80. Geburtstag groß gefeiert – unter dem Motto „No Limits“. In der Inszenierung, dargeboten von fantastischen Eiskunstläufern und Eistänzern sowie untermalt von modernen Videoprojektionen und stimmungsvoller Beleuchtung, geht es um das Überwinden von Grenzen, das Finden von Liebe und die Macht der menschlichen Verbindung. Vom 22. bis 24. März ist das familienfreundliche Spektakel in der Kölner Lanxess Arena zu sehen. Gewinnen Sie mit etwas Glück Tickets für vier Personen und erleben Sie „Holiday on Ice“ live. www.lanxess-arena.de