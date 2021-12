ABBAMANIA THE SHOW 2022: Tickets für die Tour gewinnen

Jeden Tag ein neuer Preis: Der prisma-Super-Dezember verspricht attraktive Gewinne und Sie können kostenlos mitspielen! Heute in der Verlosung: Tickets für "ABBAMANIA THE SHOW"-Tour 2022.

DER PREIS: Am 2. September 2021 kam es zu einer Sensation für die Musikwelt: Mit geballter musikalischer Power veröffentlichten ABBA nach 39 Jahren zwei neue Songs und kündigten gleichzeitig ein neues Studio-Album names "ABBA Voyage" an, das am 5. November 2021 erschien. "ABBAMANIA THE SHOW" zelebriert dieses besondere Comeback mit der "SUPER TROUPER-Tour 2022" in Deutschland und Österreich. Über 20 Musiker und Musikerinnen – davon zwei ABBA-Originale – eine einzigartige technische Produktion und die verblüffende Ähnlichkeit der Protagonisten und Protagonistinnen, sowohl äußerlich als auch stimmlich, veredeln das Gesamtpaket. Mehr Infos zur Tour unter www.abbamania-the-show.de.