Home Magazin Gewinnspiele

Blinker-Sets von Turntec gewinnen!

25.08.2025 Gewinnspiel

Blinker-Sets gewinnen

Mit dem TURNTEC T4 E-Bike-Blinker wird das Fahren sicherer. Dank der neuen Gesetzgebung sind solche Blinker seit Juni 2024 erlaubt. Verlosung von drei Blinker-Sets!
Ein Fahrrad-Blinker
Jetzt Fahrrad-Blinker-Sets von Turntec gewinnen! Fotoquelle: Kooperationspartner

Mit dem neuen TURNTEC T4 E-Bike-Blinker wird der Komfort und insbesondere die Sicherheit beim Fahren spürbar erhöht. Handzeichen beim Abbiegen oder beim Spurwechsel entfallen und beide Hände können stets am Lenker bleiben. Sollte eine Störung am Blinksystem auftreten, wird diese unmittelbar am Taster angezeigt. Der Bedientaster sowie die vorderen Blinker werden am Lenker montiert, während die hinteren am Gepäckträger angebracht werden können. Der Gewinn versteht sich inklusive Montage beim Fachhändler. Übrigens: Seit Juni 2024 sind Blinker an Fahrrädern und E-Bikes gesetzlich erlaubt.
www.bumm.de

Verlosung:

prisma und Busch + Müller verlosen jeweils drei Blinker-Sets.

Einfach bis zum 5.9.2025 unter 01378 / 900 370* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma70+ Ihre Adresse an die 99699**
*0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS.

Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Teilnahmebedingungen finden Sie auf www.prisma.de/teilnahmebedingungen

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Gewinne das Kochbuch "Und was kann ich mitbringen?"

Verlosung
Das Cover des Buches "Und was kann ich mitbringen?"

Gewinne das Buch "Zu Gast auf Ibiza"

Verlosung
Das Buch "Zu Gast auf Ibiza" vom Callwey Verlag

Gewinne das Kochbuch "Adriatico"!

Verlosung
Das Cover des Kochbuchs "Adriatico"

Strandkorb gewinnen!

Gewinnspiel
Strandkorb in blau und weiß.

Gewinne ein Plakat zum Film-Klassiker "Der weiße Hai"

Verlosung
Das Filmplakat von "Der weiße Hai"

Den Römern auf der Spur

Verlosung
Unesco-Welterbe Niedergermanischer Limes

Gewinne das Buch "Gärtnern wie Gott in England"!

Verlosung
Das Buch "Gärtnern wie Gott in England" vom Callwey Verlag

Ihre Gewinnchance - Mega-Gehalt gewinnen!

Gewinnspiel
Geldscheine.

Entspannen in der Badewanne: Badesofa

Gewinnspiel
Ein helles Badezimmer mit Wanne.

Gewinne "In the Lost Lands" auf DVD!

Verlosung
Das DVD-Cover von "In The Lost Lands": Milla Jovovich und Dave Bautista stehen in dunklen Roben auf einem Haufen Totenschädel.

Prisma-Reisesommer: Jetzt Tokskana-Reise gewinnen!

Gewinnspiel
Die Toskana.

Gewinne das Buch "Brot backen in Perfektion" in der Sonderedition!

Verlosung
Das Cover des Backbuchs "Brot backen in Perfektion" in der Sonderedition