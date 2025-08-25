Blinker-Sets von Turntec gewinnen!

Mit dem neuen TURNTEC T4 E-Bike-Blinker wird der Komfort und insbesondere die Sicherheit beim Fahren spürbar erhöht. Handzeichen beim Abbiegen oder beim Spurwechsel entfallen und beide Hände können stets am Lenker bleiben. Sollte eine Störung am Blinksystem auftreten, wird diese unmittelbar am Taster angezeigt. Der Bedientaster sowie die vorderen Blinker werden am Lenker montiert, während die hinteren am Gepäckträger angebracht werden können. Der Gewinn versteht sich inklusive Montage beim Fachhändler. Übrigens: Seit Juni 2024 sind Blinker an Fahrrädern und E-Bikes gesetzlich erlaubt.

www.bumm.de