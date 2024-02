Anti-Aging-Sets zu gewinnen!

prisma und Luvos verlosen 20 Sets bestehend aus Tagesund Nachtpflege sowie Augenserum in Wert von je 58 Euro.

Glätten, straffen, pflegen ausschließlich mit Ingredienzen aus der Natur und wertvoller Heilerde: Gewinnen Sie ein Set der Anti-Aging-Serie von Luvos Naturkosmetik. Das Pflegeset aus straffender Tages- und Nachtcreme sowie Augenserum ist als Intensivpflege konzipiert, alle drei Produkte sind aufeinander abgestimmt. Heilerde enthält wichtige Mineralien und Spurenelemente, die die Hautbarriere stärken und regenerieren. In Kombination mit Q10, Hyaluron und Cupuaçubutter sowie Aktivstoffen aus Matcha und Zistrose wird daraus eine straffende Anti-Aging-Formel, die es so in der klassischen Naturkosmetik noch nie gab. www.luvos.de