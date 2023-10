Beim Teutates!

Weniger Wildschwein, mehr Gemüse, Sport treiben, Konflikte mit Worten lösen statt mit Backpfeifen. Das ist das Motto im 40. Asterix-Abenteuer „Die Weiße Iris“. Während einer Pressekonferenz in Paris stellten die Asterix-Künstler Fabcaro (Fabrice Caro/Autor) und Didier Conrad (Zeichner) den neuen Gegenspieler von Asterix und Obelix vor. Der scheinbare Weltverbesserer Visusversus stellt mit seiner manipulativen Methode ganz Gallien auf den Kopf. Ganz Gallien? Natürlich nicht, denn Asterix durchschaut die üblen Machenschaften, die hinter der lieblichen Fassade stecken. Ende Oktober erschien „Die Weiße Iris“ im Handel. Asterix-Verleger Wolf Stegmaier ist begeistert von der Comic-Comedy: „Asterix-Fans werden bei der Lektüre des neuen Albums voll auf ihre Kosten kommen! Da jagt ein Wortwitz den nächsten, und an Backpfeifen wird es trotz des Einflusses des vermeintlich sanften Gurus Visusversus auch nicht mangeln.“ Fabcaro gelinge es, dem Geist von Asterix treu zu bleiben und dennoch eigene Akzente zu setzen. „Das tut er sehr wort- und geistreich“, so Stegmaier. „Dieses Album ist das bislang textintensivste und strotzt nur so vor herrlich absurden Dialogen. ‚Die weiße Iris‘ ist ein ganz großes Lesevergnügen und dank der Zeichnungen von Didier Conrad auch visuell herausragend.“ Der Band ist bereits der sechste, der ohne Mitwirken von Albert Uderzo, der 2020 verstarb, und René Goscinny (1926 – 1977) gestaltet wurde. Seit dem ersten Auftritt der unbeugsamen Gallier 1959 wurden 393 Millionen Alben verkauft. Die weltweite Startauflage von „Die Weiße Iris“ beträgt fünf Millionen Exemplare, davon 1,7 Millionen in Deutschland. Neben vielen aktuellen gesellschaftlichen Themen spielt auch ein klassisches eine Rolle: die Ehekrise! Es kriselt zwischen Gutemine und Majestix in einer Intensität, die es zuvor noch nicht gegeben hat. Der Häuptling tut sich mit allem Neumodischen schwer, ist ein Macho und tritt in jedes Fettnäpfchen. Da reicht es Gutemine...