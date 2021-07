Bundesliga 2021/22: Gewinnen Sie den offiziellen Spielball von Derbystar

Die Fußball-Europameisterschaft geht mit dem Finale am 11. Juli zu Ende, die neue Bundesliga-Saison steht aber bereits in den Startlöchern. Und Sie können mit etwas Glück den offiziellen Spielball im Wert von 149,99 Euro gewinnen. Einfach bis zum 16. Juli 2021 das untenstehende Formular ausfüllen und mitmachen!

Die 2. Bundesliga nimmt den Spielbetrieb am 23. Juli wieder auf, die Bundesliga startet am 13. August in die neue Saison. Gespielt wird dann mit dem neuen Bundesliga Brillant APS von Derbystar. Der offizielle Spielball der Bundesliga und 2. Bundesliga ist handgenäht und verspricht ein präzises Flug- sowie ein lebendiges Sprungverhalten.