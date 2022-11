Das große prisma-Weihnachtsgewinnspiel 2022

Sie wollen Ihren Lieben oder sich selbst etwas Schönes zum Fest schenken? Dann rufen Sie bis zum 9.12.2022 an und gewinnen Sie mit etwas Glück tolle Preise!

1 x Gesund urlauben in Bad Füssing Wieder mehr Beweglichkeit dank Johannesbad Therme & Gesundheitszentrum Bad Füssing: prisma verlost eine „Orthopädische Gesundheitswoche“ für zwei Personen mit Vollpension, Thermen-Nutzung und medical Wellness mit diversen orthopädischen Anwendungen. Das Johannesbad zählt zu den größten Heilthermen der Welt und verspricht: Die Therme bleibt auch im Winter garantiert geöffnet! www.johannesbad-vital.com -> 01378 / 900 340* oder SMS mit prisma40 + Ihre Adresse an 99699** * 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

1 x Spielspaß für die Familie mit Nintendo prisma und Nintendo verlosen ein Set bestehend aus Nintendo Switch – OLED-Modell, Nintendo Switch Sports, Ring Fit Adventure und einer zwölfmonatigen Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft. Ein wahrlich sportliches Gaming-Paket für die ganze Familie. Wer nach Nintendo Switch Sports noch Puste hat: Ring-Con bereit, Beingurt angelegt und auf in ein Abenteuer voller Bewegung mit Ring Fit Adventure! www.nintendo.de -> 01378 / 900 341* oder SMS mit prisma41 + Ihre Adresse an 99699** * 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

1 x Kühlkombination von Amica Gewinnen Sie eine halbhohe Amica Kühl-/Gefrierkombi mit Energieeffizienzklasse C in Edelstahloptik im Wert von 729 Euro. Sie bietet mit zwei Glasablagen, einer Gemüseschublade und drei Ablagen in der Tür Platz für alles Verderbliche. Im geräumigen Gefrierfach mit drei Schubladen lassen sich Vorräte lange frisch halten. www.amica-group.de -> 01378 / 900 342* oder SMS mit prisma42 + Ihre Adresse an 99699** * 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

10 x Genuss-Paket aus dem Allgäu Alles Gute aus dem Allgäu! Gewinnen Sie eines von zehn Genuss-Paketen voller toller Suppen, Soßen und Würzen. Die beliebten Gefro Küchenhelfer sind vegetarisch, vegan, gluten- und lactosefrei! So schmeckt es der ganzen Familie! Tolle Rezeptideen zu schmackhaften Wintergerichten gibt es im Internet: www.gefro.de -> 01378 / 900 343* oder SMS mit prisma43 + Ihre Adresse an 99699** * 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

3 x Kaffeegenuss mit der Melitta Look Timer prisma und Melitta verlosen dreimal eine Melitta Look Timer Filterkaffeemaschine inklusive Kaffeepaket im Gesamtwert von je 200 Euro. Die Look Timer bietet individuellen Kaffeegenuss: Ganz einfach die gewünschte Kaffeestärke einstellen – und Kaffee von mild bis kräftig genießen. Für eine leichtere Handhabung ist der Wassertank seitlich platziert und abnehmbar. Außerdem hat die Maschine eine Timer-Funktion. www.melitta.de -> 01378 / 900 344* oder SMS mit prisma44 + Ihre Adresse an 99699** * 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

15 x Rätsel-Abenteuer "Chaos auf dem Mond" Mit dem 3-D-Abenteuer "Adventure Time Guardians – Chaos auf dem Mond" wird 3-D-Puzzlevergnügen mit einem Escape Room kombiniert. Der üble Dr. Mayhem manipuliert die Vergangenheit, um seine Pläne zu verwirklichen. Er hat die Mondlandung der Apollo 11 verhindert. Jetzt liegt es an den Spielern, mit der Zeitspirale ins Jahr 1969 zurückzureisen und die Geschichte wieder auf Kurs zu bringen. www.ravensburger.de -> 01378 / 900 345* oder SMS mit prisma45 + Ihre Adresse an 99699** * 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS

6 x Goldbarren mit Echtheits-Zertifikat prisma verlost einen fünf Gramm schweren Goldbarren sowie fünf Barren, die ein Gramm wiegen. Der Goldbarren wird von einem zertifizierten Hersteller in der Schweiz produziert und mit einem Zertifikat in einer DIN A8 großen Plexikapsel ausgeliefert, sodass garantiert ist, dass es sich um einen Feingehalt von 999,9 handelt. www.edelmetall-handel.de -> 01378 / 900 346* oder SMS mit prisma46 + Ihre Adresse an 99699** * 0,50€/Anruf ** 0,50 Euro/SMS