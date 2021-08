Die schönsten Wanderwege in NRW: Buch von Manuel Andrack gewinnen

Wanderexperte Manuel Andrack ist wieder unterwegs und lädt in seinem Buch "Die schönsten Wanderwege in Nordrhein-Westfalen" dazu ein, die schönsten Weitwander- und Prämienwanderwege zu entdecken. prisma und der Bachem Verlag verlosen sieben Exemplare.

Neben den beliebten Wandersteigen präsentiert Andrack in dieser aktualisierten sowie erweiterten Ausgabe auch wieder zahlreiche zertifizierte Rundtouren der Qualitätswanderregionen, z. B. die attraktiven Routen der Wasser.Wander.Welt am Niederrhein oder den Teutoschleifen. Neu hinzugekommen sind in dieser Ausgabe die Sauerland Waldroute und der erste Premiumweg des Ruhrgebiets, der 3-Türmeweg in Hagen.