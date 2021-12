Doc Esser: Signiertes Buch "Health Food Rock'n'Roll" gewinnen

DER PREIS: prisma-Kolumnist Doc Esser erklärt das populäre Thema Ernährungsmedizin so, dass es wirklich jeder verstehen kann. In seiner typisch lockeren Art erläutert er – ausgehend von den Zellen, den kleinsten und doch wichtigsten Einheiten unseres Körpers – was gesunde Ernährung für uns alles tun kann. Dabei entlarvt er so manches trendige Superfood als Superbetrug und zeigt auch, warum man lieber öfter mal auf das eigene Bauchgefühl als auf dogmatische Ernährungsexperten vertrauen sollte. Getreu dem Motto "Gesund gestorben ist trotzdem tot" plädiert er für einen entspannten Umgang mit der Ernährung. Und dass gesundes Essen auch wirklich Spaß machen kann, zeigen die 40 Rezepte, die diesen nicht ganz alltäglichen Ratgeber abrunden. Mehr Infos zum Buch unter www.gu.de.