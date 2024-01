Enie van de Meiklokjes über ihre große Puzzle-Leidenschaft

Enie van de Meiklokjes ist schon seit Kindertagen Puzzle-Fan. Im prisma-Interview spricht sie anlässlich des internationalen Puzzletags am 29. Januar über ihre Leidenschaft.

Was hat dich dazu inspiriert, mit dem Puzzeln anzufangen?

Ich puzzle schon seit meiner Kindheit. Schon damals habe ich es immer geliebt mich allein und ganz in Ruhe zu beschäftigen. Dazu gerne noch ein Hörspiel. Das habe ich mir bis heute beibehalten, wenn es die Zeit zulässt.

Das kann ich so genau nicht benennen, aber tatsächlich immer während längerer Dreharbeiten und den Drehpausen, die dort entstehen. Auch zu Hause gehört es zu meinen Top drei Hobbies. Gerade in der dunkleren Jahreszeit in Kombination mit einem köstlichen Tee werde ich da zur Puzzle-Genießerin.