Gewinne 2 Übernachtungen für 2 Personen im Badhotel Domburg inklusive Frühstücksbuffet

Wellnessurlaub am Meer

Das Badhotel Domburg liegt praktisch direkt am Fuße der Dünen von Zeeland. Der Wald, die Strände und die herrliche Meeresbrise sind immer in der Nähe – bis zum Strand sind es nur 400 Meter. Auf langen Winterspaziergängen kann man an der frischen Meeresluft neue Energie tanken. Auch das Zentrum von Domburg ist nur einen Katzensprung entfernt. Das Badhotel Domburg überzeugt mit gehobenem Komfort sowie dem maritimen Spa-Bereich mit vier verschiedenen Saunen, Schwimmbad, Ruheraum in der Atmosphäre einer Bauernscheune und einem Spa-Café. Ideal für ein entspanntes Verwöhnwochenende zu zweit. www.badhotel.com/de