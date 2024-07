Gewinne 4 Übernachtungen für 2 Personen im Johannesbad Hotel Königshof!

Auszeit in Bad Füssing

Das Vier-Sterne-Hotel Königshof in Bad Füssing – in zentraler, aber dennoch ruhiger Lage – steht ganz im Zeichen des Salzes. Die Gäste erwartet ein moderner Wellness-Bereich mit klassischen Massagen und Beauty-Anwendungen sowie einem solehaltigen Schwimmbad, einem Sauna- und Spa-Bereich mit Saline (Gradierwerk), Dampfbad, Lava-Sauna, Infrarotkabinen, Kneippbecken, Schwebeliegen und eigenem Frischluft-Ruhebereich. Nachmittags können die Gäste in der modernen Hotelbar bei Kaffee und Kuchen den Blick ins Grüne genießen und abends den Tag entspannt bei einem Cocktail ausklingen lassen – in den Sommermonaten gerne auch auf der Sonnenterrasse. www.johannesbad-hotels.com