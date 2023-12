Gewinne Karten zur Konzerttournee von Hans Zimmer in Köln!

Zu Hans Zimmer

Mächtig. Dramatisch. Atemberaubend. Das ist die Musik von Hans Zimmer. Seine Erfolgsshow „The World of Hans Zimmer“ erhält 2024 ein neues musikalisches Programm und avanciert damit gleichzeitig zu einer internationalen Konzertreihe. Der neue Titel „A New Dimension“ lässt es bereits erahnen: Hans Zimmer arrangiert eine brandneue Auswahl aus seiner ungeheuer vielfältigen Score-Kollektion für „The World of Hans Zimmer – A New Dimension“. Die Zuschauer werden auf eine einzigartige musikalische Reise mitgenommen und tauchen in völlig neue Dimensionen ein. Mit über 30 Terminen in dreizehn Ländern wird „The World of Hans Zimmer – A New Dimension“ in Europa zu erleben sein.