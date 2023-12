Gewinne Tickets für „50 Jahre Waterloo" - „Abbamania The Show“!

50 Jahre „Waterloo“ bei „Abbamania The Show“

Seit fast zwei Jahrzehnten begeistert „Abbamania The Show“ mit einer fulminanten Darbietung, großartigen Stimmen und Kostümen sowie einer mitreißenden Licht- und Bühnenshow. 2024 soll „50 Jahre Waterloo“ gefeiert werden, am 21. April in der Kölner Lanxess-Arena. Gewinnen Sie zweimal je zwei Tickets.