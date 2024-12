Gewinne Tickets für Hans Zimmers neue Tour in Köln!

Der weltweit bekannte und zahlreich ausgezeichnete Komponist Hans Zimmer besucht Köln auf seiner „Hans Zimmer Live – The Next Level“-Tour. Wir verlosen 2x2 Tickets für sein Konzert am 14.10.2025!

Zur Tour

Der mehrfache Oscar- und Grammy- Preisträger kehrt 2025 und 2026 mit „Hans Zimmer Live – The Next Level“ in die großen Arenen Europas zurück. The Next Level verspricht eine völlig neue Show mit elektronischem Sound, Elementen und einer spektakulären Lichtinszenierung. Der Rockstar-Komponist und Hollywood-Rebell (BBC), der aktuell mit seiner ausverkauften Tour in Nordamerika unterwegs ist, zeigt sich einmal mehr als Ausnahmekünstler. „Für mich ist jede Show eine neue Entdeckungsreise“, so Zimmer. „Mit „The Next Level“ möchte ich meine Fans überraschen und in eine noch nie dagewesene Klangwelt entführen.“