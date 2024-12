Gewinne Tickets für die HOLIDAY ON ICE Show „Horizons“

Wir verlosen 2x2 Tickets für die HOLIDAY ON ICE Show am 22. März um 13 Uhr. Viel Glück!

HOLIDAY ON ICE

Die neueste HOLIDAY ON ICE Show „Horizons“ entführt das Publikum in eine lebendige, farbenfrohe Welt, die durch atemberaubenden Eiskunstlauf, beeindruckende Akrobatik und innovative Bühnentechnik begeistert. Vom 21. bis zum 23. März 2025 gastiert die Show „Horizons“ in der Kölner LANXESS Arena. Wir verlosen 2x2 Tickets für die Show am 22. März um 13 Uhr. www.holidayonice.com