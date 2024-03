Gewinne Tickets zum Zeltfestival Ruhr mit Tom Odell oder Mark Forster!

Zum Zeltfestival Ruhr 2024

Seit 2008 überzeugen die Veranstalter mit einem einzigartigen Konzept aus erlesener Gastronomie, einem vielfältigen Kulturprogramm und unvergleichlicher Atmosphäre, die zum Kurzurlaub einlädt – und ziehen alljährlich Scharen von Besuchern an den Kemnader See. Dabei legen die drei Bochumer Kulturschaffenden besonderen Wert auf die programmatische Gestaltung. So erschaffen alljährlich Weltstars sowie Newcomer zusammen mit bis zu 5.000 Konzertbesuchern unvergessliche Momente in intimster Kulisse, wie es sie nur beim Zeltfestival Ruhr im Herzen des Ruhrgebietes gibt. So bildet das ZfR seit Jahren für Künstler und Besucher gleichermaßen ein Highlight in der Festivallandschaft und ist mit seinem Veranstaltungszeitraum von Mitte August bis Anfang September nicht selten den krönenden Abschluss eines langen Festivalsommers.