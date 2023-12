Gewinne das Buch "Vegan Body Reset"!

Alex Flor lebt sein zweites Leben. Sein erstes endete fast in der Katastrophe, bewegungsunfähig stationär in einem Krankenhaus an einem Schmerztropf. Als selbstständiger Straßenbaumeister hatte er sich jahrelang nur noch von Fast Food ernährt. Das Ergebnis waren 135 Kilo auf der Waage, schweres Asthma und eine multiple Entzündung des Bewegungsapparates. Das Ganze ging einher mit hohem Blutdruck, beginnendem Diabetes und einer massiven Fettstoffwechselstörung. 30 Jahre war er damals alt, und es stand fest, dass er schnellstmöglich sein Essverhalten ändern musste.

Alex Flohr stellte seine Ernährung konsequent auf vegane Kost um, aß nur noch so viel, bis er satt war, und nahm in 14 Monaten unglaubliche 50 kg Körpergewicht ab. Er machte eine Ausbildung zum Ernährungsberater, verkaufte einige Jahre später seinen Betrieb und begann sich damit zu beschäftigen, wie man mit veganem Essen richtig viel Spaß am Leben haben kann. Seine deftigen Kochrezepte fanden in den sozialen Medien schnell eine riesige Zahl an Fans.