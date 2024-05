Gewinne das "Die drei ???" Labyrinth - Team Edition von Ravensburger!

Ein neuer Fall für die Drei ???: In diesem Team Labyrinth ermitteln das Trio und ein Unterstützer gemeinsam gegen Victor Hugenay. Dieser legt ihnen Runde für Runde Hindernisse in den Weg.

Ein neuer Fall für die drei ??? ! In diesem kooperativen Labyrinth ermitteln die drei ??? und ein vierter Detektiv wieder gemeinsam gegen Victor Hugenay. Runde für Runde blättern die Spieler in einem "Die drei ???"-Buch, um zu erfahren, welche Hindernisse er ihnen in den Weg legt. Schaffen sie es, ihre Fähigkeiten gut zu nutzen, die Wände geschickt zu verschieben und so alle gestohlenen "Die drei ???"-Gemälde im Labyrinth zu finden, bevor die letzte Seite des Buches umgeblättert wird?

Ein Spieleklassiker neu interpretiert! Bereits seit vielen Jahren begeistert das einzigartige Spielprinzip des verrückten Labyrinths Millionen von Menschen: In dieser kooperativen Team Edition spielen die Spieler nun gemeinsam als die drei ??? gegen den Kunstdieb Victor Hugenay, denn dieser hat wieder auf Rockey Beach zugeschlagen und die beliebtesten Cover-Gemälde der "Die drei ???"-Fälle gestohlen. Auf der Suche nach den gestohlenen Gemälde durchstreifen die Spieler als Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews gemeinsam mit einem vierten Detektiv das Labyrinth. Nur wenn die Freunde gut zusammenarbeiten, wird es ihnen gelingen, alle Cover-Gemälde zu finden, bevor Victor Hugenay damit abhauen kann. Bei diesem Familienspiel brauchen Fans der Hörspiele und Bücher von Die drei ??? gute Nerven, denn Spannung bis zur letzten Spielminute ist garantiert.