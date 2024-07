Gewinne die Reise „Auszeit in Amsterdam“ mit 4 Nächten auf der Viva One für 2 Personen

prisma und Viva Cruises verlosen bei der Reise „Auszeit in Amsterdam“ vier Nächte auf der Viva One für zwei Personen in einer Smaragd-Kabine inklusive Viva All-Inclusive. Viel Glück!

Per Schiff in die Niederlande

Die niederländischen Städte Amsterdam, Rotterdam und Nijmegen sind die Ziele der Flusskreuzfahrt „Auszeit in Amsterdam“ mit der Viva One. Start der Reise, die vier Nächte auf dem Schiff in einer Smaragd-Kabine umfasst, ist in Düsseldorf. Der Gewinner unserer Verlosung und seine Begleitung dürfen sich auf Endeckungstouren in den Städten und das Viva AllInclusive-Verwöhnprogramm an Bord freuen. Dieses umfasst Vollpension, alkoholische und nichtalkoholische Getränke, einen High Tea an Bord, einen Begrüßungssekt und vieles mehr. Nur für ausgewählte Reisetermine und je nach Verfügbarkeit im November 2024. www.viva-cruises.com