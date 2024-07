Gewinne ein „5-Tage-AllInclusive-Paket“ für zwei Personen im Enjoyhotel in Brilon!

Das Sauerland genießen

Inmitten der wunderschönen hügeligen, grünen Umgebung des östlichen Sauerlandes und nur wenige Gehminuten von der interessanten Hansestadt Brilon entfernt liegt das Enjoyhotel am Kurpark. Neben Brilon selbst bieten sich Willingen und Winterberg als weitere Ausflugsziele in der näheren Umgebung an. Der Gewinner unserer Verlosung und seine Begleitung dürfen sich auf fünf Tage Gastfreundschaft mit gutem Essen und Trinken, zahlreichen Aktivitäten und viel Unterhaltung freuen. Enjoyhotels betreibt insgesamt 35 AllInclusive-Hotels in Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Weitere Informationen zu den Hotels und ihren Angeboten gibt es im Internet unter: www.enjoyhotels.de