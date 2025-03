Gewinne ein 5-Tages-All-Inclusive-Paket für 2 Enjoyhotel De Koepoort Enkhuizen

Fünf Tage Urlaub zu gewinnen

prisma schickt ein Gewinnerpaar für fünf Tage in die Niederlande – genauer gesagt ins Enjoyhotel De Koepoort Enkhuizen. Das Hotel liegt am Rand des historischen Zentrums von Enkhuizen. Direkt gegenüber befindet sich das alte Stadttor, das dem Hotel seinen Namen verleiht. Mit weiteren 360 monumentalen Gebäuden ist Enkhuizen beinahe ein Freilichtmuseum. Wer möchte, kann im Zuiderzeemuseum eine Reise in die Vergangenheit unternehmen, oder einfach auf einer Terrasse am Wasser entspannen. Auch die wasserreiche Umgebung hat so einiges zu bieten. Die Gewinner erwartet fünf Tage Gastfreundschaft und gutes Essen. www.enjoyhotels.de