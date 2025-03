Gewinne ein 5-Tages-All-Inclusive-Paket für 2 im Enjoy Landhotel Michaelishof!

Fünf Tage voller Genuss

Das familiengeführte Enjoy Landhotel Michaelishof ist der ideale Ausgangspunkt für Wanderer und Radfahrer sowie für Natur- und Kulturliebhaber. Das Hotel liegt in ruhiger Umgebung in der Lüneburger Heide, direkt am wunderschönen Naturpark Südheide. Die Landschaft dieses Naturparks ist geprägt von Wäldern, an deren Rand man Rehe und Kraniche beobachten kann. Zwanzig Kilometer entfernt liegt die bezaubernde Stadt Celle mit einem historischen Zentrum voller schöner Fachwerkhäuser und einem majestätischen Schloss. Ein Aufenthalt in den Enjoyhotels garantiert jede Menge Spaß und besondere Begegnungen! www.enjoyhotels.de