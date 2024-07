Gewinne ein Fünf-Tage-All-Inclusive-Paket für 2 im Enjoyhotel am Rhein

Gewinnen Sie eine Auszeit am Rhein

prisma schickt Sie für fünf Tage ins Enjoyhotel am Rhein. Wie der Name schon vermuten lässt, liegt das Hotel direkt am Flussufer und bietet eine fantastische Aussicht – nur wenige Minuten von der Loreley entfernt. In der Nähe befinden sich zahlreiche schöne Schlösser und Burgen. Das Rheintal ist ein wahres Rad- und Wanderparadies. Kestert selbst ist eine nette kleine Stadt, in der traditionell vor allem Schiffer und Winzer lebten. Die Stadt Koblenz liegt ebenfalls in unmittelbarer Nähe. www.enjoyhotels.de