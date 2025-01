Gewinne ein Fünf-Tages-All-Inclusive-Paket im Enjoyhotel Rhön Residence für zwei Personen

Genuss gewinnen im Naturpark Rhön

Entspannung und Genuss in der herrlichen Rhönlandschaft: Das Enjoyhotel Rhön Residence liegt mitten im Herzen Deutschlands. Mit Blick auf die berühmte Wasserkuppe – dem höchsten Berg im Naturpark Rhön – ist die Lage an sich bereits ein Anziehungspunkt. Die Gäste können sich in den finnischen Saunen und in der Salzsteinsauna ausruhen oder im großzügig ausgelegten Schwimmbad ihre Bahnen ziehen. Im Außenbereich gibt es ein zweites Schwimmbad und eine Liegewiese mit bequemen Liegen. Enjoyhotels begann vor 31 Jahren mit einem All-Inclusive-Hotel in Deutschland. Heute kann aus 39 Hotels gewählt werden. www.enjoyhotels.de