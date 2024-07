Gewinne ein Koch-Set von Johann Lafer mit signiertem Kochbuch!

Die Kunst der einfachen Küche

In seinem Buch „Der große Lafer“ präsentiert der Starkoch die Rezepte, die er liebt. In 60 Kapiteln werden ausgewählte Klassiker Schritt für Schritt in Bild und Text vorgestellt. Da werden Bratkartoffeln mit Spargel und Bärlauch kombiniert oder Süßkartoffeln mit Walnüssen bereitet. Die wunderbar sahnige Eiscreme lockt in zarten Pastellfarben. Frikadellen gibt es klassisch, aber auch sehr fein. Ein Buch für Genießer, für Anfänger wie Fortgeschrittene, die Johann Lafer in die hohe Kunst der einfachen Küche einführt.