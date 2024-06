Gewinne ein Oyono-Paket mit dem ergonomischen Kissen Ailigner und einer Packung Oyono Nacht Intens

Für eine gute Nacht

Erholsamer Schlaf ist wichtig für die Gesundheit. Manche Menschen haben aber Probleme mit dem Ein- und dem Durchschlafen. Das ergonomische Kissen Ailigner von Third Of Life, das gemeinsam mit dem Schlafexperten Markus Kamps entwickelt wurde, kann dabei helfen, bequem zu schlafen. Es ist für alle Schlafpositionen geeignet und kann dank dreier herausnehmbarer Schichten bestens an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Dazu gibt es einen passenden Kissenbezug in der Farbe nachtblau sowie eine Packung Oyono Nacht Intens. www.oyono.de