Gewinne ein Set aus Outdoor-Wärmedecke und Insektenstichheiler!

Hilfe bei Kälte und Juckreiz

Endlich nähert sich der Sommer, bis zum längsten Tag des Jahres dauert es nicht mehr lang. In dieser Zeit des Jahres sitzen wir gerne abends lange draußen. Allerdings gibt es zwei Probleme: Zum einen sind dann auch Insekten gerne unterwegs und beißen oder stechen auch mal zu, zum anderen wird so manchem irgendwann draußen doch etwas kalt. Dann können zwei Produkte von Medisana helfen. Mit dem Insektenstichheiler lassen sich Jucken und Schwellungen ohne chemische Stoffe schnell lindern, mit der Outdoor-Wärmedecke, die kabellos mit einer Powerbank betrieben wird, kommt die Wärme in drei wählbaren Temperaturstufen mit an jeden gewünschten Platz.