Gewinne ein Wochenende in einem Wellness-Bungalow für 8 in der Niederlande

prisma und die Parks Emslandermeer und It Wiid verlosen ein Wochenende in einem Wellness-Bungalow für 8 Personen. Viel Glück!

Familienurlaub im Wellness-Bungalow

Es sich mit all seinen Liebsten so richtig gutgehen lassen? Auf in den Norden der Niederlande! In den Bungalowparks Emslandermeer (Provinz Groningen) und It Wiid (Provinz Friesland) mit ihren Komfort-Ferienhäusern für zwei bis 24 Personen haben alle Platz. Neben individuell eingerichteten Schlaf- und Wohnräumen, modernen Bädern, voll ausgestatteten Küchen und großzügigen Gärten trumpfen viele der Bungalows mit finnischen Saunen und Outdoor-Whirlpools auf. Vor der Tür: ein wasserreiches Naturidyll, das mit Booten, Schaluppen und Fahrrädern erkundet werden kann. www.bungalowparkemslandermeer.nl und www.bungalowparkitwiid.nl