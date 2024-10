Gewinne eine Statistenrolle im "Abenteuerland"-Musical von PUR

Statistenrolle gewinnen

Werden Sie Teil des Abenteuerland-Musical-Casts und erleben Sie in einer exklusiven Statistenrolle echtes Live-Feeling auf der Bühne! Als Prisma-Gewinnerin und -Gewinner werden Sie am Freitag, 13. Dezember, für einen Tag Teil des Musicals. Beim PUR-Hit "Hör gut zu" tanzen Sie als Fan der Band "Crusade" mit den anderen Darstellern und beim Finale genießen Sie als Teil des Casts den tosenden Schlussapplaus. Zuvor wird am Nachmittag das Kostüm anprobiert sowie die Szene einstudiert. Nach einem Warm-up auf der Bühne geht es um 19.30 Uhr los mit der Show. Gewinnerin oder Gewinner sollten mindestens 18 Jahre alt sein, am 13. Dezember von 12 bis 23 Uhr Zeit haben sowie Spaß daran, zu PUR-Hits zu tanzen.