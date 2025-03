Gewinne einen Satz Sommerreifen von MAXXIS!

Verlosung

Gewinne Karten fürs Disney Channel Mitmach-Kino am 22. + 23. Februar sowie ein passendes Spielzeug-Set!

Am 22. und 23. Februar findet in zahlreichen Kinos das Disney Channel Mitmach-Kino statt. Junge Fans dürfen auf der Leinwand ihre Lieblingshelden in neuen noch nie im Fernsehen gezeigten Folgen beliebter Disney Channel Serien bestaunen und dabei selbst aktiv werden. Wir verlosen 5x4 Freikarten sowie ein passendes Disney Channel Spielzeug-Set von Hasbro, Jazwares, Mattel und Tonies!

MEHR