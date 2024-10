Gewinne einmal zwei Tickets für die Lanxess Arena

prisma und die Lanxess Arena verlosen für die drei Veranstaltungen jeweils einmal zwei Tickets. Entscheiden Sie, wo Sie dabei sein möchten: bei Riverdance am 11. Dezember (Show 1), bei der Night of the Proms 2024 am 21. Dezember (Show 2) oder bei den Ehrlich Brothers am 12. Januar (Show 3). Einfach die passende Nummer wählen. Viel Glück!

Show-Highlights in Köln

In der Kölner Lanxess Arena gibt es viele Highlights. prisma-Leser haben die Chance, Tickets für gleich drei hochkarätige Shows zu gewinnen. Riverdance, die Stepptanz-Show der Superlative, feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum. Die Formation aus Irland präsentiert ihre Kunst am 11. Dezember in Köln. Die rasanten Steps werden begleitet von erstklassiger Musik, LED-Wänden und spektakulärer Lichttechnik. Einige Tage später, am 20. und 21. Dezember, findet die Night of the Proms 2024 statt – wie immer mit hochkarätigen Stars von Shaggy bis zu Max Giesinger. Sie alle treten unter dem Motto „Klassik trifft Pop“ auf, begleitet vom Antwerp Philharmonic Orchestra und dem Chor Fine Fleur unter der Leitung der Dirigentin Alexandra Arrieche. Die Ehrlich Brothers schließlich füllen seit zehn Jahren weltweit die Arenen mit ihren Darbietungen. Diesen runden Geburtstag feiern sie mit „Diamonds“, einer Show, mit der sie die spektakulärsten Illusionen aus dem vergangenen Jahrzehnt noch einmal in neuen Arrangements auf die Bühne bringen. Die Ehrlich Brothers verbiegen am 11. und 12. Januar 2025 in drei Shows unter anderem Bahnschienen mit bloßen Händen, lassen einen tonnenschweren Truck erscheinen, fliegen und verwandeln sich in Schmetterlinge. Das Publikum darf sich auf jede Menge Highlights und Überraschungen freuen. www.lanxess-arena.de