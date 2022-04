Gewinnen: "Erzähl mal!"-Reihe von Elma van Vliet

Vor 15 Jahren erschien die erste deutsche Ausgabe von "Mama, erzähl mal!". Mit ihrem Buch ermutigte Elma van Vliet bald Mütter in über zwanzig Ländern, ihre Geschichten aufzuschreiben und erreichte damit mehr als 2,6 Millionen Menschen allein in Deutschland. Was mit einem Titel begann, wuchs zu einer ganzen Reihe von Büchern und Quizspielen heran.