Gewinnen: "Old Love And New" von Ulita Knaus

Für ihr achtes Soloalbum "Old Love And New" bringt die Sängerin und Komponistin Ulita Knaus erstmals ihre beiden Herzensangelegenheiten zusammen: Poesie und Jazz. prisma verlost 10 CDs und 5 LPs.

Die vierzehn Neukompositionen aus der Feder von Ulita Knaus sind zu Gedichten ihrer Lieblingsdichterinnen entstanden – es sind zeitlose Texte, immer emotional und manchmal auch politisch, die Knaus zu neuem Leben erweckt. Sie stammen von Dichterinnen wie Alice Duer Miller, Frances Ellen Takkins Harper, Amy Lowell oder Sara Teasdales.

"Die Gedichte sind so wundervoll geschrieben, dass man beim Lesen schon Musik hört", sagt Ulita Knaus. "Der Rhythmus ergibt sich aus den Reimen. Die Melodien flossen nur so aus mir heraus und die Harmonien darunter haben sich dadurch ergeben. Nur die Form war etwas schwieriger, als gedacht. Da ich quasi in Jazz-Standard-Form schreiben wollte, die Texte aber meistens einen Vers weniger haben, als die Jazz Standards von Cole Porter oder den Gershwins und so weiter, musste ich mit Wiederholungen arbeiten oder die Form kürzen. Im Ergebnis hört man diese Einschränkungen allerdings nicht. Auf jeden Fall war der Prozess des Komponierens eine echte und neue Herausforderung für mich."

Schon seit einigen Jahren hatte Ulita Knaus, die ihre eigenen Stücke bislang auch immer selbst betextet hat, die Idee, Gedichte zu vertonen. Die erzwungene Auszeit des Lockdowns ermöglichte es ihr, die vielen Gedichtbände, die sie über die Jahre angesammelt und meist nur angelesen hatte, in epischer Breite zu genießen. "Ich bin sehr glücklich, dass ich mich bei dieser Produktion auf Gedichte von Poetinnen konzentriert habe, die um 1900 gelebt haben. Ich fand enorm viele Gedichte, die mich berührten und mir Inspiration zum Komponieren gaben – ich hätte drei komplette Alben schreiben können." Dass sie sich ausschließlich für weibliche Autorinnen entschied, lag ganz einfach daran, dass sie sich mit deren Themen am besten identifizieren konnte. "Alle diese Dichterinnen lebten in der Zeit als Frauen zum ersten Mal für ihre Rechte auf die Straße gingen. Sie waren also alle Zeuginnen dieses Umbruchs. Natürlich spiegelt sich das in ihren Gedichten wider."