Gewinnen: Schiffstaufe und Tulpenblüte

Eine Schiffstaufe ist ein ganz besonderer Moment. Die festliche Zeremonie bleibt allen Gästen lange in Erinnerung. Seien Sie deshalb dabei, wenn die ReiseRiese Prestige am 3. April getauft wird und danach vom 4. bis zum 10. April Kurs auf die Niederlande nimmt.

Vorbei an Windmühlen und den leuchtenden Tulpenfeldern entdecken die Passagiere die Metropolen Rotterdam und Amsterdam. Kontrastprogramm folgt dann in der kleinen Stadt Hoorn mit ihrem historischen Charme und der alten Hansestadt Deventer an der Ijssel. Abwechslungsreicher kann eine Reise kaum sein. Mehr Flusskreuzfahrten auf MS ReiseRiese Prestige und weiteren Schiffen: www.der-reise-riese.de