Gewinnspiel: 75 Jahre Blumenpark

Zum 75. Mal präsentiert der bekannte Keukenhof ein Farbenmeer von über sieben Millionen Blumen. Der 32 Hektar große Park in der Nähe von Lisse in Südholland verfügt über ein 15 Kilometer langes Wanderwegenetz, das an prächtigen Blumen-Rabatten, Teichen, Brunnen und Skulpturen vorbeiführt. Besucher können die riesige Windmühle erklimmen oder mit dem Flüsterbötchen fahren. Ganz besonders sehenswert ist die 75-Ja hre-Sonderausstellung im „Juliana Pavillon“. Im Jahr 2024 hat der Keukenhof vom 21. März bis 12. Mai täglich von 8 bis 19.30 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter:www.keukenhof.nl