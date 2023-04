Gewinnspiel: Buch "Bier Unser" zu gewinnen

20 Kreativbrauereien öffnen ihre Türen und Braukessel, um uns in die besondere Welt des Lieblingsgetränks einzuladen. Packende Geschichten von Gründern und Brauern, wertvolle Tipps, exklusive Fotos und Originalrezepte machen „Bier Unser“ zu einem informativen Gesamtwerk. prisma verlost 3 Exemplare.

Zum Buch

Das allererste Bier der Welt entstand wahrscheinlich vor rund 10.000 Jahren als Zufallsprodukt in Mesopotamien. Inzwischen ist es ein Kulturgut, das wir nicht missen wollen und mit diesem Buch endlich richtig würdigen. 20 Kreativbrauereien aus Deutschland, Österreich sowie der Schweiz öffnen ihre Türen und Braukessel, um uns in die besondere Welt des Lieblingsgetränks einzuladen. Packende Geschichten von Gründern und Brauern, wertvolle Tipps, exklusive Fotos und Originalrezepte machen „Bier Unser“ zu einem informativen Gesamtwerk. Wissenswertes und Kurioses rund ums Thema Bier sowie exklusive Interviews aus der Szene informieren auch über aktuelle Trends sowie Neuheiten und verbinden das Bier mit Handwerk, Emotion und Tradition. Anleitungen zum Selberbrauen sowie Tipps und Tricks für die nächste Verkostung zu Hause fehlen in diesem Werk natürlich auch nicht.