Gewinnspiel: Gewinne Tickets zu Marteria beim Zeltfestival Ruhr!

Mit 17 Veranstaltungstagen präsentiert das Zeltfestival Ruhr einen der längsten Festivalzeiträume in Deutschland und bringt ein pluralistisches, hochkarätiges Programm in unterschiedlich große Eventzelte. Wir verlosen 2 Tickets zu Marteria.

Zum Zeltfestival Ruhr

Die beliebte weiße Zeltstadt inmitten des Naherholungsgebiets am Kemnader See (Bochum/Witten) gehört zu den etabliertesten und schönsten Festivals in Nordrhein-Westfalen und lädt alljährlich 140.000 Besucher zu einem Kurzurlaub ein. Das Festival bietet eine imposante Erlebniswelt mit täglich wechselndem Programm für Konzertgänger, Comedy- und Kabarett-Fans. Doch auch Kunstinteressierte, Biergartenfreund und Feinschmecker kommen inmitten des 25.000 Quadratmeter großen Areals nicht zu kurz! Das größte Open-AirRestaurant des Reviers und der Kunsthandwerkermarkt im Ambiente der großen illuminierten Veranstaltungszelte begeistern täglich auch Besucher ohne Konzertticket. Am 19. August tritt hier der bekannte deutsche Rapper Marteria auf, der auch unter dem Namen Marsimoto bekannt ist.