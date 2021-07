Gewinnspiel: Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen

Ob allein oder mit Freunden: In dem Videospiel treten Sie mit einigen der beliebtesten Charakteren der Super-Mario- und Sonic-Universen in verschiedenen Disziplinen an, darunter auch die vier neuen Disziplinen Skateboarding, Karate, Surfen und Sportklettern.

Ein besonderes Vergnügen ist zudem der Abenteuermodus, in dem Mario, Sonic, Bowser und Dr. Eggman in eine magische Spielekonsole gezogen werden, in der sie in verschiedenen Retro-Disziplinen bei den Olympischen Spielen von Tokio 1964 antreten.