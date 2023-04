Gewinnspiel: Ratgeber "Leben am Gartenteich" zu gewinnen

Zum Buch

Das Anlegen eines Teichs ist eine wunderbare Möglichkeit, um Tiere in den Garten zu locken und ihnen ein Paradies zum Leben zu schaffen. Dieses Buch bietet viele Inspirationen und praktisches Wissen zum Entdecken der Vielfalt am und im Gartenteich. Von Bauanleitungen über die Möglichkeiten der Tierbeobachtung bis zur Auswahl geeigneter Pflanzen – hier finden Sie alles, was Sie über Gartenteiche wissen müssen. Viel Leben auf kleinem Raum: Kaum ein anderer Lebensraum beherbergt so viele Tiere und Pflanzen auf wenigen Quadratmetern wie der Gartenteich. Bauen Sie ein Paradies, das sich mit jeder Jahreszeit neu entdecken lässt.