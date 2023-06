Gewinnspiel: Urlaub im Alpenhof Filzmoos zu gewinnen!

Verlosung

Gewinnen Sie das Buch "Fast, Fierce & Furious" inkl. Kinotickets!

Am 18. Mai startete mit Fast & Furious 10 die lang erwartete Fortsetzung der beliebten Actionfilmreihe. Pünktlich zum Jubiläum hat Film- und Autoexperte Siegfried Tesche die spannende Erfolgsgeschichte der Reihe in einem reich bebilderten Band erzählt. Wir verlosen drei Exemplare des Buches jeweils zusammen mit einem Kinogutschein für einen Besuch des Films in einem Kino Ihrer Wahl.

MEHR