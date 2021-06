Gewinnspiel zur EM 2020

Wenn vom 11. Juni bis 11. Juli die Fußball-EM als sportliches Highlight des Jahres 2021 ansteht, das Turnier aber offiziell noch unter "EURO 2020" firmiert, wird deutlich, in welch besonderen Zeiten wir leben. Zunächst einmal bremste die Pandemie das Turnier aus, das zur Feier seines 60-jährigen Bestehens in ganz Europa ausgetragen werden sollte. Man beschloss, die Veranstaltung im gleichen Modus ein Jahr später auszutragen.

Die EM wird nun in folgenden Städten ausgetragen: Amsterdam, Baku, Budapest, Bukarest, Glasgow, Kopenhagen, London, München, Rom, Sankt Petersburg und Sevilla. Maximal spannend wird es dabei nicht nur auf dem Platz, sondern auch an den Bildschirmen. TV-Moderatoren wie Johannes B. Kerner (Magenta TV), Esther Sedlaczek (ARD) oder Jochen Breyer (ZDF) werden von diversen bekannten Fußball-Größen unterstützt. In der ARD sind das Bastian Schweinsteiger, Almuth Schult, Stefan Kuntz und Kevin Prince Boateng. Das ZDF bietet Per Mertesacker, Ariane Hingst, Christoph Kramer und Manuel Gräfe auf. Für Magenta TV bewerten Fredi Bobic und Michael Ballack die EM-Ereignisse. Alle Sendetermine und den Spielplan zur EM finden Sie hier.