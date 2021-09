Koch- und Backbücher zu gewinnen

Sie wollen mal wieder den Kochlöffel schwingen oder backen, suchen aber noch das perfekte Rezept? prisma verlost tolle Preise, die Ihnen weiterhelfen. Wählen Sie die entsprechende Rufnummer bis zum 8.10.2021 und gehören Sie mit etwas Glück zu den Gewinnern!

5 x "Wahi" von Alex Wahi plus: Kochkurs Wenn Fernsehkoch Alex Wahi am Herd steht, gilt die Devise: Es muss immer süß, sauer, salzig und etwas scharf sein, aber nie langweilig. In seinem Kochbuch "Wahi", das im Becker Joest Volk Verlag erschienen ist, liefert er einfache Rezepte. Gerichte wie indisches Naan-Brot mit saftig-würzigem Döner oder Chicken Tikka mit Limetten-Minze-Joghurt wecken den Hunger. Zusätzlich zum Buch gibt es für die Gewinner einen Online-Kochkurs dazu: Ein Laptop, Tablet oder Handy machen das Live-Koch-Erlebnis möglich. www.7hauben.com Anrufen unter: 01379 / 88 50 20*

5 x "Lecker an Bord": Björn Freitag und Frank Buchholz bereisen in der WDR-Sendung "Lecker an Bord" regelmäßig die schönsten Orte in Nordrhein-Westfalen mit dem Boot. Dabei besuchen sie Menschen, die ihnen Hof und Speisekammern öffnen. Auf dem Hausboot verarbeiten Freitag und Buchholz die regionalen Produkte zu leckeren und einfachen Gerichten wie Zwiebelburger mit Joghurtmayonnaise, Spinatsalat mit Tomaten oder Ziegenkäse im BrickTeig. Im offiziellen Buch zur Sendung versammeln sich alle Rezepte der letzten vier Staffeln. Sie unterstreichen die Vielfalt der unterschiedlichen Regionen. Ausflugstipps gibt es obendrein gratis hinzu. "Lecker an Bord" ist das perfekte Begleitbuch für den Urlaub in der Heimat. www.hoelker-verlag.com Anrufen unter: 01379 / 88 50 21*

3x "Kochen mit Martina und Moritz": Wenn das Essen schnell fertig sein soll, sind die WDR-Fernsehköche Martina und Moritz gefragt. Das Buch versammelt Rezepte für Gerichte, die in 15 bis 30 Minuten gekocht oder gebacken sind. Darunter sind sowohl Vorschläge für Mahlzeiten für eine Person als auch für mehrere Gäste. Schnellkochtopf und Backofen übernehmen hier die meiste Arbeit. www.bjvv.de Anrufen unter: 01379 / 88 50 22*

3 x "Nadiyas Backwelt": Nadiya Hussain gewann 2015 die sechste Staffel von "The Great British Bake-Off". Seitdem überrascht sie immer wieder mit tollen Rezepten. "Nadiyas Backwelt" liefert mehr als 100 erprobte Rezepte in acht Kapiteln – von süß bis herzhaft sowie von einfach bis Könner sortiert. Ihre Liebe zum Backen verpackt Nadiya zudem in kleinen Geschichten. Kein Wunder, dass sie zum 90. Geburtstag der Queen einen Kuchen backen durfte... www.arsvivendi.com Anrufen unter: 01379 / 88 50 23*