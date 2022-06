"Léon – der Profi" für einen Tag zurück im Kino: Tickets gewinnen

Die Kinoreihe "Best of Cinema" holt die Klassiker zurück auf die große Leinwand. Jeden ersten Dienstag werden in teilnehmenden Kinos Kultfilme gezeigt. Mit "Léon – der Profi" steht am 5. Juli das nächste Kinoevent eines absoluten Filmklassikers in den Startlöchern: Luc Bessons Action-Kultfilm von 1994 – brillant in 4K restauriert. prisma verlost 2x2 Kinotickets.

Zur Handlung: Léon verdient sein Geld als Auftragskiller der Italo-Mafia in den Straßen von New York. Er lebt zurückgezogen und pflegt außer zu seinem Boss Tony einzig zu seiner Topfpflanze ein freundschaftliches Verhältnis. Als die Familie seiner Nachbarstochter Mathilda von DEA-Polizisten brutal getötet wird, flüchtet das Mädchen zu Léon. Um sich an den Mördern ihrer Familie zu rächen, lässt sich Mathilda von Léon zur Profi-Killerin ausbilden. Mit "Léon - der Profi" erzählt der französische Regisseur Luc Besson eine der wohl ungewöhnlichsten Beziehungen der Filmgeschichte, die Verbindung zwischen einem Auftragskiller und einem jungen Mädchen.

Die ungewöhnliche Coming-of-Age Story ist grandios besetzt mit Jean Reno, Gary Oldman und der jungen Natalie Portman in ihrer ersten großen Rolle.

Die monatliche Kinoreihe bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme & Evergreens zurück auf die große Leinwand. Erstmals bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Ca. 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen "Best of Cinema" in Kooperation mit STUDIOCANAL Klassiker der Filmgeschichte zurück auf der großen Leinwand. Einen Überblick über die teilnehmenden Kinos finden Sie hier.

