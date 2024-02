Natascha Ochsenknecht über Streaming und Hobby-Psychologie + Verlosung!

Natascha Ochsenknecht: Lieber Reality TV, denn das ist für mich die perfekte Studie, um Menschen zu analysieren und um zu sehen, wie ich niemals werden möchte. Ich finde das sehr spannend. Ich glaube, in jeder Frau steckt eine Hobby-Psychologin. Es interessiert mich einfach. Und oftmals liege ich mit meinen Analysen auch richtig, wenn ich den Cast lese und mir vorstelle, wie bestimmte Teilnehmer in Extremsituationen reagieren. Den Tatort liebe ich auch, aber das ist eben Fiktion.

Okay, das ist ein interessanter Ansatz. Wie wählst Du die Formate aus? Schaust Du lineares Fernsehen, oder bist Du ein Streamer?

Ich bin definitiv ein Streamer. Am liebsten sind mir da Serien über mehrere Staffeln. An denen kann ich so richtig schön hängenbleiben.