Reise-Quiz mit Bernhard Hoëcker

Was viele nicht wissen: Comedian Bernhard Hoëcker reist gerne durch die Welt. Und er hat ein wahnsinniges Allgemeinwissen. Beide seiner Leidenschaften hat er in diesem Quiz vereinigt. Wer auf die richtige Lösung kommt, kann 2x2 Karten für Hoëckers Soloprogramm „Morgen war gestern alles besser“ inklusive Meet and Greet mit dem Komiker gewinnen. Die Termine gibt es auf www.bernhard-hoecker.de.