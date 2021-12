Sasha – This Is My Time 2022: Tour-Tickets zu gewinnen

Jeden Tag ein neuer Preis: Der prisma-Super-Dezember verspricht attraktive Gewinne und Sie können kostenlos mitspielen! Heute in der Verlosung: 3x2 Tickets für "SASHA – THIS IS MY TIME".

DER PREIS: Mit "This Is My Time – Die Show!" präsentiert Sasha ab Herbst 2022 sein Bühnenprogramm über sein Leben. In enger Zusammenarbeit mit Thomas Hermanns (Regie) wurde eine Produktion erschaffen, die es in dieser Form in Deutschland noch nie gegeben hat: Eine zweistündige "One Man Show", welche die aufregendsten Meilensteine des Entertainers nachzeichnet und von einem erfrischenden Revue-Programm mit Musikern, Sängern und Tänzern komplettiert wird. Mehr Infos unter www.semmel.de.

VERLOSUNG: prisma und Semmel Concerts verlosen 3x2 Tickets für "SASHA – THIS IS MY TIME" in einer der unten genannten Städte. Einfach bis zum 12. Dezember 2021 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken.* Danach bekommen Sie von uns eine E-Mail, mit der Sie Ihre Teilnahme noch einmal bestätigen müssen. Sollten Sie zu den Gewinnern gehören, fragen wir anschließend Ihre gewünschte Stadt ab und lassen Sie auf die Gästeliste setzen. Viel Glück!

Die Termine und Städte im Überblick:

11. Oktober 2022, 20:00 Uhr, Göttingen, Lokhalle

15. Oktober 2022, 20:00 Uhr, Köln, Palladium

19. November 2022, 20:00 Uhr, Berlin, Verti Music Hall

Änderungen vorbehalten. Lust auf weitere Gewinne im prisma-Super-Dezember? Dann schauen Sie hier täglich in unseren Gewinnspiel-Kalender.