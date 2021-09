Schuheinlagen nach Maß

Das Hamburger Health-Start-up craftsoles ermöglicht die digitale Versorgung mit Einlagen. Und so funktioniert's: über craftsoles.de den gewünschten Schuhtyp und Bezugsstoff auswählen. Das Abdruck-Set kommt mit der Post. Dann barfuß über das Kohlepapier laufen, den Anamnesebogen ausfüllen und beides zurücksenden. In der Meisterwerkstatt in Hamburg fertigen Orthopädietechniker aus mehr als 30 verschiedenen Materialien die individuellen Einlagen von Hand. Der Kundenservice ist vollständig digital, sodass Fragen per Telefon oder Videochat geklärt werden. www.craftsoles.de