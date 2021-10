Spendenaktion für Sportvereine

"Sportvereine sind gerade für Kinder und Jugendliche eine Art zweites Zuhause. Für ihre Entwicklung ist der Sport und das Gemeinschaftsgefühl sehr wichtig. Mal schauen, ob ich mit meinen Qualitäten an der Kasse überzeugen kann", sagt die Moderation Marlene Lufen, die die Aktion unterstützt. Sie setzt sich am 6. Oktober an eine Kölner Netto-Kasse und will mit diesem ehrenamtlichen Kasseneinsatz auf die Spendenmöglickeit für regionale Sportvereine aufmerksam machen. Mehr zur Aktion und zum Engagement von Netto Marken-Discount unter: www.netto-online.de